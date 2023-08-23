На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Поблизу селища Мирове на Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти.

Про це повідомив Мар’ян Корбут у Facebook.

Учасники товариства “Марганець Туристичний” під час краєзнавчої експедиції 21 серпня виявили поблизу селища Мирове – два старовинних камені – мегаліти. Можна впевнено сказати, що вони були встановлені на давньому кургані, про що свідчить їхня форма, – написав він.

За його словами, ці камені могли навіть бути частиною кромлеху.

Мар’ян розповів, що виявив ці мегаліти випадково.

Цікава була не тільки знахідка, але й сам процесс виявлення, бо під час їзди велосипедом в мене розкрутився на кермі ріжок, тому я його постійно ловив та підбирав. І ось вкотре він злетів, я зупинився і прибрав з пильного грунтового шляху ріжок. Підняв голову – і прямо переді мною в лісосмузі лежали у траві два великих камені, зразу було зрозуміло, що це старовинні мегаліти, – розповів чоловік.

Зазначимо, мегаліти – це доісторичні споруди з величезних кам’яних блоків. Мегалітична архітектура — поширене явище пізнього неоліту і бронзової епохи.

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