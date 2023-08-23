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На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Сьогодні 18:15
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Поблизу селища Мирове на Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Про це повідомив Мар’ян Корбут у Facebook.

Учасники товариства “Марганець Туристичний” під час краєзнавчої експедиції 21 серпня виявили поблизу селища Мирове – два старовинних камені – мегаліти. Можна впевнено сказати, що вони були встановлені на давньому кургані, про що свідчить їхня форма, – написав він.

За його словами, ці камені могли навіть бути частиною кромлеху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Мар’ян розповів, що виявив ці мегаліти випадково.

Цікава була не тільки знахідка, але й сам процесс виявлення, бо під час їзди велосипедом в мене розкрутився на кермі ріжок, тому я його постійно ловив та підбирав. І ось вкотре він злетів, я зупинився і прибрав з пильного грунтового шляху ріжок. Підняв голову – і прямо переді мною в лісосмузі лежали у траві два великих камені, зразу було зрозуміло, що це старовинні мегаліти, – розповів чоловік.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)

Зазначимо, мегаліти – це доісторичні споруди з величезних кам’яних блоків. Мегалітична архітектура — поширене явище пізнього неоліту і бронзової епохи.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили два старовинні мегаліти (ФОТО)Українська

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