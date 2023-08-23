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На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Сегодня 18:15
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Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Об этом сообщил Марьян Корбут в Facebook.

Участники общества «Марганец Туристический» во время краеведческой экспедиции 21 августа обнаружили возле поселка Мировое — два старинных камня — мегалиты. Можно с уверенностью сказать, что они были установлены на древнем кургане, о чем свидетельствует их форма, – написал он.

По его словам, эти камни могли быть даже частью кромлеха.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Марьян рассказал, что обнаружил эти мегалиты случайно.

Интересна не только находка, но и сам процесс обнаружения, потому что во время езды на велосипеде у меня раскрутился на руле рожок, поэтому я его постоянно ловил и подбирал. И вот в который раз он слетел, я остановился и подобрал его. Поднял голову – и прямо передо мной в лесополосе лежали в траве два больших камня, сразу было понятно, что это старинные мегалиты, – рассказал мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Мегалиты – это доисторические сооружения из огромных каменных блоков. Мегалитическая архитектура – распространенное явление позднего неолита и бронзовой эпохи.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)Русский

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