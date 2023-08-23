На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Об этом сообщил Марьян Корбут в Facebook.
Участники общества «Марганец Туристический» во время краеведческой экспедиции 21 августа обнаружили возле поселка Мировое — два старинных камня — мегалиты. Можно с уверенностью сказать, что они были установлены на древнем кургане, о чем свидетельствует их форма, – написал он.
По его словам, эти камни могли быть даже частью кромлеха.
Марьян рассказал, что обнаружил эти мегалиты случайно.
Интересна не только находка, но и сам процесс обнаружения, потому что во время езды на велосипеде у меня раскрутился на руле рожок, поэтому я его постоянно ловил и подбирал. И вот в который раз он слетел, я остановился и подобрал его. Поднял голову – и прямо передо мной в лесополосе лежали в траве два больших камня, сразу было понятно, что это старинные мегалиты, – рассказал мужчина.
Мегалиты – это доисторические сооружения из огромных каменных блоков. Мегалитическая архитектура – распространенное явление позднего неолита и бронзовой эпохи.
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