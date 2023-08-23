На Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита (ФОТО)

Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.

Об этом сообщил Марьян Корбут в Facebook.

Участники общества «Марганец Туристический» во время краеведческой экспедиции 21 августа обнаружили возле поселка Мировое — два старинных камня — мегалиты. Можно с уверенностью сказать, что они были установлены на древнем кургане, о чем свидетельствует их форма, – написал он.

По его словам, эти камни могли быть даже частью кромлеха.

Марьян рассказал, что обнаружил эти мегалиты случайно.

Интересна не только находка, но и сам процесс обнаружения, потому что во время езды на велосипеде у меня раскрутился на руле рожок, поэтому я его постоянно ловил и подбирал. И вот в который раз он слетел, я остановился и подобрал его. Поднял голову – и прямо передо мной в лесополосе лежали в траве два больших камня, сразу было понятно, что это старинные мегалиты, – рассказал мужчина.

Мегалиты – это доисторические сооружения из огромных каменных блоков. Мегалитическая архитектура – распространенное явление позднего неолита и бронзовой эпохи.

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