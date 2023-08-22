На Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега

Сьогодні, 22 серпня, мешканці села Богуслав Павлоградського району помітили у річці Самара тіло чоловіка. Вони викликали на місце рятувальників.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:20.
ДСНС-ники, прибувши на місце, встановили, що потопельник знаходиться на відстані 10 метрів від берега. Його дістали та передали представникам Національної поліції.
Особу загиблого встановили – це місцевий мешканець 1977 року народження.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі в річці, де потонула жінка, яка рятувала свого сина, під водою знову шукають дитину.
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