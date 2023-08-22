Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега

На Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега

Сьогодні 16:41
просмотров

Будь ласка, будьте обережні на воді!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берега

Сьогодні, 22 серпня, мешканці села Богуслав Павлоградського району помітили у річці Самара тіло чоловіка. Вони викликали на місце рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:20.

ДСНС-ники, прибувши на місце, встановили, що потопельник знаходиться на відстані 10 метрів від берега. Його дістали та передали представникам Національної поліції.

Особу загиблого встановили – це місцевий мешканець 1977 року народження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі в річці, де потонула жінка, яка рятувала свого сина, під водою знову шукають дитину.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в річці потонув чоловік: тіло було в 10 метрах від берегаУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою
Новини Дніпра
Сьогодні 15:23
У Дніпрі чоловік вбив свого знайомого пляшкою

Днями у Дніпрі стався жахливий випадок: 31-річний чоловік вбив свого…

Січеслава не буде: які проблеми виникли з перейменуванням Новомосковська
Новини Дніпра
Сьогодні 14:23
Січеслава не буде: які проблеми виникли з перейменуванням Новомосковська

До кінця року Новомосковськ мають перейменувати. Наразі містяни пропонують нові…

На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 10:28
На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Без паніки!

Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг
Новини Дніпра
Сьогодні 09:59
Розірвалася у повітрі: стало відомо, якою ракетою росіяни атакували Кривий Ріг

Сьогодні, 22 серпня, близько 05:30 у Кривому Розі пролунав вибух.

Наверх