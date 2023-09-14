На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав сонного металурга

У Кривому Розі засудили злочинця, який пограбував металурга.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Злочин стався 10 лютого на зупинці громадського транспорту “Шахта Артем 1”. Як йдеться у матеріалах слідства, підозрюваний помітив спортивну сумку, яка стояла на лавці. Поруч спав власник речей, тому чоловік вирішив їх поцупити, поки ніхто не бачить.

Всередині сумки були документи працівника металургійного комбінату та недорогий планшет. Крадій втік з місця злочину, а гаджетом користувався деякий час, поки його не розбив.

23 березня зловмисника піймали. Як виявилося, чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за схожі злочини. З 2007 року він відсидів декілька термінів у в’язниці. Понад 10 років криворіжець вживав психотропи, через що мав проблеми зі здоров’ям.

Під час затримання він повернув поліціянтам розбитий планшет та документи постраждалого.

Саксаганський районний суд Кривого Рогу визнав чоловіка винним та засудив до 5 років в’язниці. На момент озвучення вироку чоловік уже перебував у ДУ «Криворізька установа виконання покарань №3».

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