На Дніпропетровщині п’яний водій вночі наїхав на намет, де спала дитина (ФОТО)

На місце викликали правоохоронців. За допомогою алкотестера вони встановили, що в організмі винуватця ДТП 2,56 проміле алкоголю при нормі 0,2.
Подробицями та фотографіями з місця подій ділиться “Дніпро Оперативний“.
“Також дві людини пропонували гроші, щоб зам’яти подію. Але мало не збили маму з колясочкою. Наїхавши на намет, водій не збирався гальмувати, побачивши це – довелося бігти і зупиняти машину руками”, – розповіли свідки інциденту.
Дитина отримала травми. Зокрема, медики діагностували в неї забій ноги.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 13 серпня, через ремонт трамвайного переїзду робота деяких…
Вночі, 13 серпня, російські окупанти двічі скорегували важку артилерію на…
У Дніпрі проводять перевірки модульних укриттів, попередні висновки невтішні.
Сьогодні від ранку ворожі ракети тричі обстрілювали Нікополь.