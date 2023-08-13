На Дніпропетровщині п’яний водій вночі наїхав на намет, де спала дитина (ФОТО)

На Блакитних озерах під Кам'янським в наметовому містечку вночі сталася ДТП. Там водій у стані сильного алкогольного сп'яніння зніс намет, у якому спала дитина.

На місце викликали правоохоронців. За допомогою алкотестера вони встановили, що в організмі винуватця ДТП 2,56 проміле алкоголю при нормі 0,2.

Подробицями та фотографіями з місця подій ділиться “Дніпро Оперативний“.

“Також дві людини пропонували гроші, щоб зам’яти подію. Але мало не збили маму з колясочкою. Наїхавши на намет, водій не збирався гальмувати, побачивши це – довелося бігти і зупиняти машину руками”, – розповіли свідки інциденту.

Дитина отримала травми. Зокрема, медики діагностували в неї забій ноги.

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