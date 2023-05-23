На Дніпропетровщині через весняне водопілля підтоплено 46 садиб і 33 будинків

Найбільше підтоплених будинків у селі Іллінка Нікопольського району — 31 та стільки ж домоволодінь. У Курилівці Дніпровського району у воді лишаються дві хати й 15 домоволодінь.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС в області.

З початку пропуску весняного водопілля рятувальники відпомпували понад 90 тисяч кубометрів води.

Часткове затоплення прирічкових населених пунктів почалось на Дніпропетровщині з 15-го квітня внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро.

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