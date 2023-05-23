На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.
С начала пропуска весеннего половодья спасатели откачали более 90 тысяч кубометров воды.
Частичное затопление приречных населенных пунктов началось на Днепропетровщине с 15 апреля в результате повышения уровня воды в реке Днепр.
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