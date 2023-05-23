На Днепропетровщине из-за весеннего половодья подтоплено 46 усадеб и 33 домов

Больше всего подтопленных домов в селе Ильинка Никопольского района - 31 и столько же домовладений. В Куриловке Днепровского района в воде остаются два дома и 15 домовладений.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС в области.

С начала пропуска весеннего половодья спасатели откачали более 90 тысяч кубометров воды.

Частичное затопление приречных населенных пунктов началось на Днепропетровщине с 15 апреля в результате повышения уровня воды в реке Днепр.

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