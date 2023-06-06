На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі

Вони повідомили, що на території парку в селищі Межова зник 10-річний хлопчик.
На місце прибули рятувальники. Там вони у присутності представників поліції оглянули покинутий підземний резервуар з водою, в який, ймовірно, міг потрапити хлопчик.
За допомогою мотопомпи співробітники ДСНС відкачали частково воду з резервуару та виявили тіло дитини. Хлопчика підняли на поверхню та передали поліцейським.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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