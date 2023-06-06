На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик втопився у покинутому підземному резервуарі

У понеділок, 5 червня, о 23:22 на лінію «101» звернулися правоохоронці.

Вони повідомили, що на території парку в селищі Межова зник 10-річний хлопчик.

На місце прибули рятувальники. Там вони у присутності представників поліції оглянули покинутий підземний резервуар з водою, в який, ймовірно, міг потрапити хлопчик.

За допомогою мотопомпи співробітники ДСНС відкачали частково воду з резервуару та виявили тіло дитини. Хлопчика підняли на поверхню та передали поліцейським.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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