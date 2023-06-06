В Днепропетровской области 10-летний мальчик утонул в заброшенном подземном резервуаре

В понедельник, 5 июня, в 23:22 на линию "101" обратились правоохранители.

Они сообщили, что на территории парка в поселке Межевая пропал 10-летний мальчик.

На место прибыли спасатели. Там они в присутствии представителей полиции осмотрели заброшенный подземный резервуар с водой, в который, вероятно, мог упасть мальчик.

С помощью мотопомпы сотрудники ГСЧС частично откачали воду из резервуара и обнаружили тело ребенка. Мальчика подняли на поверхность и передали полицейским.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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