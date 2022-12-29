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  • На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

Сьогодні 18:26
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Представників ОПЗЖ підозрюють у держзраді.

Новости Днепра про На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

Про це повідомив військовий Юрій Гудименко.

Він подавав запит у листопаді 2022 року, а тепер отримав від Офісу генпрокурора відповідний лист.

Справу доручили слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Вони мають провести досудове розслідування. Відомості вже внесли до ЄРДР.

Гудименко оприлюднив витяг з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ допомагали росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вони висловлювати офіційну позицію держави-агресорки в умовах воєнного стану.

Новости Днепра про На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

Новости Днепра про На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

В Офісі генпрокурора поки що цю інформацію не підтвердили.

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Новости Днепра про На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурораУкраїнська

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