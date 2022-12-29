На депутатів від забороненої ОПЗЖ завели кримінальну справу: лист від Офісу генпрокурора

Про це повідомив військовий Юрій Гудименко.
Він подавав запит у листопаді 2022 року, а тепер отримав від Офісу генпрокурора відповідний лист.
Справу доручили слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Вони мають провести досудове розслідування. Відомості вже внесли до ЄРДР.
Гудименко оприлюднив витяг з ЄРДР, де вказано, що депутати ОПЗЖ допомагали росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вони висловлювати офіційну позицію держави-агресорки в умовах воєнного стану.
В Офісі генпрокурора поки що цю інформацію не підтвердили.
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