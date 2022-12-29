В отношении депутатов от запрещенной ОПЗЖ возбуждено уголовное дело: письмо от Офиса генпрокурора

Представителей ОПЗЖ подозревают в госизмене.

Об этом сообщил военный Юрий Гудыменко.

Он подавал запрос в ноябре 2022 года, а теперь получил от Офиса генпрокурора соответствующее письмо.

Дело было поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Они должны провести досудебное расследование. Ведомости уже внесли в ЕРДР.

Гудыменко обнародовал выписку из ЕРДР, где указано, что депутаты ОПЗЖ помогали россии в проведении подрывной деятельности против Украины. Они выражают официальную позицию государства-агрессора в условиях военного положения.

В Офисе генпрокурора пока эту информацию не подтвердили.

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