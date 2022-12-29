На вулицях Дніпра помітили “бандеромобіль” (ФОТО)

У Дніпрі помітили бандеромобіль з потужним посланням для ворогів.

“Базований” запорожець помітили на 12 кварталі.

На старенькому запорожці намалювані квіти бавовни, а на капоті зображений величезний герб України. На лобовому склі залишили послання для росіян. Ця фраза вже стала крилатою, особливо після чергового масованого обстрілу. Фотографіями справжнього “бандеромобіля” поділилися дніпряни в соцмережах.

До київського авто з міні-установкою “хаймарсу” дніпровському бандеромобілю ще далеко, але наш запорожець не менш базований. Кому належить машина невідомо.

Читайте також:

Українська

Автор: