Москва горить: нейромережа показала, як би намалювали цю подію відомі художники (ФОТО)

Той випадок, коли всі картини - прекрасні!

Нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними. Для того, щоб отримати, наприклад, свій портрет, достатньо сформулювати текстовий запит.

Найпопулярніші серед нейромереж – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon тощо.

Так, нейромережу (не зазначається, яку саме) попросили візуалізувати, як відомі художники зобразили те, як горить москва.

Фото опублікували у соцмережах.

Тут роботи у стилі і Айвазовського, і Клімта, і Малевича, і Далі, і Пікассо тощо.

Франсіско Гойя – іспанський художник, один із найбільш яскравих майстрів епохи романтизму. Його творчості притаманна різноманітність жанрів. Він змінив концепцію художніх творів, показавши, що основна функція митця – боротьба за соціальну справедливість.

Іван Айвазовський – український художник-мариніст. Окрім морської тематики, працював також і в інших жанрах живопису: від анімалізму та портрету (автопортрету) до релігійного та міфологічного живопису. Айвазовський є автором понад 6 000 різних творів (картин, акварелей, малюнків тощо).

Ґустав Клімт – австрійський художник і графік, символіст. За провідним фахом — художник-декоратор, дизайнер малюнку тканин. Один із найвидатніших представників віденської сецесії, професор Віденської та Мюнхенської академій.

Тетяна Яблонська – українська художниця-живописниця, професор, академік Академії мистецтв СРСР, Героїня України.

Казимир Малевич – український художник-авангардист польського походження, визначний діяч російського авангарду, засновник супрематизму, один із фундаторів кубофутуризму; педагог, теоретик мистецтва.

Сальвадор Далі́ – іспанський (каталонський) художник, скульптор, гравер, письменник, один із головних представників сюрреалізму XX століття.

Ілля Рєпін – український художник із козацького роду на прізвисько Ріпа, який писав у Російській імперії.

П’єр-Огюст Ренуар — французький художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.

Пабло Пікассо — іспанський і французький художник, працював в основному у Франції, один із найвидатніших митців XX століття.

Вінсент ван Гог — нідерландський художник—постімпресіоніст, який є однією з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва. За трохи більше як десятиліття створив близько 2100 художніх робіт, зокрема близько 860 олійних картин, більшість з яких датовані останніми двома роками його життя. Роботи включають пейзажі, натюрморти, портрети та автопортрети і характеризуються сміливими кольорами, а також драматичним, імпульсивним та виразним малярством. Його творчий спадок мав величезний вплив насамперед на французький живопис.

Оскар-Клод Моне — французький живописець, один із засновників імпресіонізму.

Яка картина вам сподобалася найбільше?

Нагадаємо, раніше ми писали: Очами нейромережі: 10 вулиць Дніпра у вигляді локацій з голлівудських фільмів

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