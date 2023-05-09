Москва горит: нейросеть показала, как бы нарисовали это событие известные художники (ФОТО)

Тот случай, когда все картины – прекрасны!

Нейросети для рисования стремительно развиваются, а создаваемые ими изображения становятся все более и более детализированными, качественными и реалистичными. Для того, чтобы получить, например, свой портрет, достаточно сформулировать текстовый запрос.

Самые популярные среди нейросетей – Midjourney, Stable Diffusion, Craiyon и т.д.

Так, нейросеть (не указывается, какую именно) попросили визуализировать, как известные художники изобразили то, как горит москва.

Фото опубликовали в соцсетях.

Здесь работы в стиле и Айвазовского, и Климта, и Малевича, и Дали, и Пикассо и т.д.

Франсиско Гойя – испанский художник, один из самых ярких мастеров эпохи романтизма. Его творчеству присуще разнообразие жанров. Он изменил концепцию художественных произведений, показав, что основная функция художника – борьба за социальную справедливость.

Иван Айвазовский – украинский художник-маринист. Кроме морской тематики, работал и в других жанрах живописи: от анимализма и портрета (автопортрета) до религиозной и мифологической живописи. Айвазовский является автором более 6000 различных произведений (картин, акварелей, рисунков и т.п.).

Густав Климт – австрийский художник и график, символист. По ведущей специальности – художник-декоратор, дизайнер рисунка тканей. Один из величайших представителей венской сецессии, профессор Венской и Мюнхенской академий.

Татьяна Яблонская – украинская художница-живописца, профессор, академик Академии искусств СССР, Героиня Украины.

Казимир Малевич – украинский художник-авангардист польского происхождения, деятель русского авангарда, основатель супрематизма, один из основателей кубофутуризма; педагог, теоретик искусства.

Сальвадор Дали – испанский (каталонский) художник, скульптор, гравер, писатель, один из главных представителей сюрреализма XX века.

Илья Репин – украинский художник из казацкого рода по прозвищу Рипа, который писал в Российской империи.

Пьер-Огюст Ренуар – французский художник. Представитель французского импрессионизма.

Пабло Пикассо — испанский и французский художник, работавший в основном во Франции, один из величайших художников XX века.

Винсент ван Гог – нидерландский художник – постимпрессионист, который является одной из самых известных и влиятельных фигур в истории западного искусства. За чуть более десяти лет создал около 2100 художественных работ, в том числе около 860 масляных картин, большинство из которых датированы в последние два года его жизни. Работы включают пейзажи, натюрморты, портреты и автопортреты и характеризуются смелыми цветами, а также драматической, импульсивной и выразительной живописью. Его творческое наследие имело огромное влияние прежде всего на французскую живопись.

Оскар-Клод Моне – французский живописец, один из основателей импрессионизма.

Какая картина вам понравилась больше всего?

Напомним, ранее мы писали: Глазами нейросети: 10 улиц Днепра в виде локаций из голливудских фильмов.

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