Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух

Сьогодні, 27 жовтня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.
Але підстав для хвилювань немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги!
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