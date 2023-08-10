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  • Мешканці одного із житлових масивів Дніпра другу добу без води: причина

Мешканці одного із житлових масивів Дніпра другу добу без води: причина

Сьогодні 14:05
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Значна частина житлового масиву Придніпровськ залишилася без води.

Новости Днепра про Мешканці одного із житлових масивів Дніпра другу добу без води: причина

На Facebook-сторінці Придніпровської ТЕС повідомили, що 9 серпня, аварійно воду відключили мешканцям 20-го кварталу. Повернути її обіцяли до вечора, але за словами місцевих, вони вже другий день без водопостачання. 

Крім цього, з 9 ранку відключили воду мешканцям старої частини масиву. Як зазначили в ДТЕК, ремонтні бригади вже працюють та намагаються усунути проблему. 

Точних термінів не називають, але до кінця 10 серпня воду повинні повернути, якщо не буде форс-мажорних ситуацій. 

Новости Днепра про Мешканці одного із житлових масивів Дніпра другу добу без води: причина

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