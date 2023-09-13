Мешканці Дніпра можуть неозброєним оком побачити комету із зеленим хвостом: наступна – через 400 років

Спостерігаємо комету Нісімура (С/2023 P1).

Про це повідомили у дніпровському планетарії.

Комета із зеленим хвостом Нісімура (С/2023 P1), яка була відкрита 11 серпня 2023 року японським астрономом-любителем Хідео Нісімура, максимально наблизилась до Землі.

Цікаво, що востаннє ця комета пролітала повз нашу планету ще за декілька років до того, як Галілей винайшов телескоп! Не проґавте можливість побачити її, адже наступну таку можливість нам доведеться чекати понад 400 років.

Як і коли спостерігати?

Вже сьогодні та до 15 вересня спостерігати комету можна протягом декількох годин перед світанком. Шукайте на небі сузір’я Лева (на сході)💫

Починаючи з 15 вересня спостерігати комету можна перед світанком у сузір’ї Діви (на сході).

Наступні декілька днів комета рухатиметься до перигелію — найближчої до Сонця точки своєї орбіти та досягне її 17 вересня. В міру свого руху до Сонця комета яскравішає, але й водночас зближується з зорею, світло якої може дещо ускладнити спостереження. 17-21 вересня побачити С/2023 Р1 можна буде вже на заході Сонця у сузір’ї Діви (на заході).

Чи потрібен телескоп?

Нісімура достатньо яскрава для спостереження навіть неозброєним оком, але краща видимість буде, якщо ви використаєте бінокль або телескоп. Щоб її побачити, знайдіть відкриту місцевість якомога далі від міста і світлового забруднення.

Гарної вам погоди і вдалих спостережень

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