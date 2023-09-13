В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

Об этом сообщили в днепровском планетарии.
Комета с зеленым хвостом Нисимура (С/2023 P1), открытая 11 августа 2023 года японским астрономом-любителем Хидео Нисимура, максимально приблизилась к Земле.
В последний раз эта комета пролетала мимо нашей планеты еще за несколько лет до того, как Галилей изобрел телескоп. Не упустите возможность увидеть ее, ведь следующую нам придется ждать более 400 лет.
Уже сегодня и до 15 сентября наблюдать комету можно в течение нескольких часов перед рассветом. Ищите на небе созвездие Льва (на востоке).
Следующие несколько дней комета будет двигаться к перигелию — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты и достигнет ее 17 сентября. По мере своего движения к Солнцу комета ярче, но одновременно сближается со звездой, свет которой может несколько усложнить наблюдение. 17-21 сентября увидеть С/2023 Р1 можно будет уже на закате Солнца в созвездии Девы (на закате).
Нисимура достаточно ярка для наблюдения даже невооруженным глазом, но лучшая видимость будет, если вы используете бинокль или телескоп. Чтобы ее увидеть, найдите открытую местность как можно дальше от города и светового загрязнения.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра могут услышать взрывы.
Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.
Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
Жители Днепра могут услышать взрывы.
Ранее вокруг трех участниц конкурса Мисс Украина разразился громкий скандал.
Жительница Днепра пожаловалась на неизвестного извращенца.
Важная информация!
В Украине официально запретили пересылать по почте ряд предметов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким женщины!
Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь…
В Днепре снова отключили воду на некоторых улицах.
Трагедия произошла около 15:40 в районе Межшкольного комбината.
В Днепре резко испортится погода.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!