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  • В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

Сегодня 19:25
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Комету Нисимура открыли недавно, а увидеть ее можно 13 сентября.

Новости Днепра про В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 лет

Об этом сообщили в днепровском планетарии.

Комета с зеленым хвостом Нисимура (С/2023 P1), открытая 11 августа 2023 года японским астрономом-любителем Хидео Нисимура, максимально приблизилась к Земле.

В последний раз эта комета пролетала мимо нашей планеты еще за несколько лет до того, как Галилей изобрел телескоп. Не упустите возможность увидеть ее, ведь следующую нам придется ждать более 400 лет.

Как и когда наблюдать?

Уже сегодня и до 15 сентября наблюдать комету можно в течение нескольких часов перед рассветом. Ищите на небе созвездие Льва (на востоке).

Следующие несколько дней комета будет двигаться к перигелию — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты и достигнет ее 17 сентября. По мере своего движения к Солнцу комета ярче, но одновременно сближается со звездой, свет которой может несколько усложнить наблюдение. 17-21 сентября увидеть С/2023 Р1 можно будет уже на закате Солнца в созвездии Девы (на закате).

Нужен ли телескоп?

Нисимура достаточно ярка для наблюдения даже невооруженным глазом, но лучшая видимость будет, если вы используете бинокль или телескоп. Чтобы ее увидеть, найдите открытую местность как можно дальше от города и светового загрязнения.

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Новости Днепра про В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 летУкраїнська Новости Днепра про В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть зеленую комету: следующая – через 400 летРусский

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