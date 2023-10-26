Мешканець Кривого Рогу “заробив” 1,5 млн грн на соціальних виплатах: ошукав 40 українців

Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

20-річний мешканець Кривого розу організував шахрайську схему: під виглядом надання соціальних виплат він ошукав 40 українців на 1,5 млн гривень. Відомо, що у чоловіка були спільники, особи яких наразі встановлюють слідчі.

Поліцейські з’ясували, що шахраї створили фішингове інтернет-посилання та поширювали фейкову інформацію про соціальні виплати. Щоб отримати гроші, потерпілі вводили свої особисті дані, завдяки яким аферисти отримували доступ до їхніх банківських рахунків. Після цього житель Кривого Рогу знімав готівку через каси супермаркетів.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За місцем проживання шахрая поліцейські провели обшук, під час якого вилучили мобільні телефони, банківські картки та сім-карти, що використовувалися у протиправній діяльності. Все вилучене направили на експертне дослідження.

21 жовтня чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють юнака на причетність до вчинення інших фактів шахрайств та встановлюють організаторів злочинної схеми.

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