У бою за Україну загинув випускник ДНУ: Герою навіки 24

13 жовтня 2023 року в бою під с. Роботине Запорізької області загинув випускник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, командир роти, старший лейтенант Ярослав Фалько. Йому було 24 роки.
Про це повідомили на сторінці університету у Facebook.
Ярослав закінчив 2020 року бакалаврат спеціальності 131 Прикладна механіка, а 2022-го він став магістром з політології.
Ярослав Фалько став прикладом мужності та самовідданості. Він не побоявся наразити своє життя на небезпеку, захищаючи Батьківщину. Ми завжди пам’ятатимемо його хоробрість і зразкову мужність перед ворогом, – йдеться у повідомленні.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ярослава. Вічна слава та шана Герою!
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