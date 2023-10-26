Житель Кривого Рога «заработал» 1,5 млн грн на социальных выплатах: обманул 40 украинцев

20-летний житель Кривого Роза организовал мошенническую схему: под видом предоставления социальных выплат он обманул 40 украинцев на 1,5 млн гривен. Известно, что у мужчины были сообщники, личности которых устанавливают следователи.
Полицейские выяснили, что мошенники создали фишинговую интернет-ссылку и распространяли фейковую информацию о социальных выплатах. Чтобы получить деньги, потерпевшие вводили свои личные данные, благодаря которым аферисты получали доступ к их банковским счетам. После этого житель Кривого Рога снимал наличные деньги через кассы супермаркетов.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
По месту жительства мошенника полицейские провели обыск, в ходе которого изъяли мобильные телефоны, банковские карты и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности. Все изъятое направили на экспертное исследование.
21 октября мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде до восьми лет лишения свободы. Правоохранители проверяют молодого человека на причастность к совершению других фактов мошенничеств и устанавливают организаторов преступной схемы.
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