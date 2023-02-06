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Лише за тиждень дніпряни обміняли понад 88 000 LED-ламп за програмою ЄС

Сьогодні 06:45
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Програма стартувала в обласних центрах та великих містах України, куди були доставлені перші 4 млн ламп.

Новости Днепра про Лише за тиждень дніпряни обміняли понад 88 000 LED-ламп за програмою ЄС

Українці за тиждень обміняли перший мільйон ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

“Укрпошта” зазначила, що найактивніше обмінювали лампи у Києві, Дніпрі та Харкові. Лише за тиждень кияни обміняли понад 162 000 ламп, дніпряни – понад 88 000, харків’яни – 80 000, а львів’яни – 69 000.

“Статистика, яку ми бачимо, – це переважно люди, які прийшли до відділень “Укрпошти” без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні”, – прокоментував генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Крім того, як зазначив Смілянський, до кінця лютого завдяки пересувним відділенням “Укрпошти” лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

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Новости Днепра про Лише за тиждень дніпряни обміняли понад 88 000 LED-ламп за програмою ЄСУкраїнська Новости Днепра про Лише за тиждень дніпряни обміняли понад 88 000 LED-ламп за програмою ЄСРусский

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