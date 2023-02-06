Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС

Сегодня 06:45
просмотров

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах Украины, куда были доставлены первые 4 млн ламп.

Новости Днепра про Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС

Украинцы за неделю обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

«Укрпочта» отметила, что активнее всего обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне — более 88 000, харьковчане — 80 000, а львовяне — 69 000.

«Статистика, которую мы видим, — это преимущественно люди, которые пришли в отделения «Укрпочты» без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: зарегистрировавшиеся в Дії только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кое-кто получит лампы на следующей неделе», — прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Кроме того, как отметил Смелянский, до конца февраля благодаря передвижным отделениям «Укрпочты» лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕСУкраїнська Новости Днепра про Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕСРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова
    Новости Днепра
    Вчера 18:58
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

    Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны…

    В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу и отказался слезать (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    04.02.2023 15:49
    В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу и отказался слезать (ВИДЕО)

    В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу трехэтажного…

    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины
    Новости Днепра
    03.02.2023 22:15
    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины

    В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200…

    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно
    Новости Днепра
    03.02.2023 22:00
    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

    В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков…

    Последние новости

    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным
    Погода на 6 февраля: в Днепре весь день будет облачным

    Зонт сегодня можно оставлять дома!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки
    Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки

    Запрет продлится полтора месяца.

    Вчера 20:00
    1
    просмотров
    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области
    Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

    Вечная слава!

    Вчера 19:37
    0
    просмотров
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова
    «По итогу оба направления провалились»: мэр Днепра прокомментировал слухи об отставке Резникова и новом назначении Буданова

    Сегодня СМИ начали распространять информацию о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова.

    Вчера 18:58
    0
    просмотров
    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного
    В Днепре на Херсонской ограбили машину военного

    Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили машину.

    Вчера 18:24
    0
    просмотров
    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев
    Мальчиков больше: в Днепре за минувшие сутки родилось 15 младенцев

    Жизнь продолжается.

    Вчера 17:52
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану
    На Днепропетровщине мужчина хранил у себя дома противотанковый гранатомет и марихуану

    В Криворожском районе 35-летний мужчина хранил дома оружие и наркотики.

    Вчера 17:21
    0
    просмотров
    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota
    Движение затруднено: в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota

    Сегодня, 5 февраля, вблизи жилмассива Приднепровск произошла авария.

    Вчера 16:37
    0
    просмотров
    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров
    В Кривом Роге пожар убил двух пенсионеров

    Сегодня, 5 февраля, в 06:07 на линию «101» сообщили о пожаре в одноэтажном жилом доме по улице Шульги в Кривом Роге.

    Вчера 15:53
    0
    просмотров
    В «Дії» теперь можно получить выписку вместо справки о месте жительства: как именно
    В «Дії» теперь можно получить выписку вместо справки о месте жительства: как именно

    В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить выписку из приложения "Дія".

    Вчера 15:40
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх