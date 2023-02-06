Только за неделю днепряне обменяли более 88 000 LED-ламп по программе ЕС

Украинцы за неделю обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
«Укрпочта» отметила, что активнее всего обменивали лампы в Киеве, Днепре и Харькове. Только за неделю киевляне обменяли более 162 000 ламп, днепряне — более 88 000, харьковчане — 80 000, а львовяне — 69 000.
«Статистика, которую мы видим, — это преимущественно люди, которые пришли в отделения «Укрпочты» без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: зарегистрировавшиеся в Дії только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а кое-кто получит лампы на следующей неделе», — прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Кроме того, как отметил Смелянский, до конца февраля благодаря передвижным отделениям «Укрпочты» лампы должны поступить и в самые маленькие деревни по всей стране.
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