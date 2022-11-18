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  • Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном

Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном

Сьогодні 15:21
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Історію чоловіка розповів гендиректор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Новости Днепра про Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном

За його словами, Сергій пережив атаку дронами. Пацієнт розповів, що спочатку почув гуркіт мопеду, а потім побачив спалах.
 
Знемагаючи від болю, повз і просив викликати “швидку”. Дотягся до телефону, назвав своє ім’я та адресу. Лежав у величезній калюжі своєї крові.
Все пройшло миттєво. Навколо гар та запах кінця світу, – зазначив Риженко.
 
Знайшов пораненого чоловіка поліцейський, яки наклав джгут, за хвилину до того, як прибули медики. Завдяки йому Сергій не помер від дефіциту крові. Тому зараз пацієнт хоче знайти цього правоохоронця та віддячити йому.
 
Наразі Сергій лікується в обласній лікарні. Його стан стабілізували. Хірурги провели декілька операцій, завдяки чому чоловікові вдалося врятувати ногу.
 
У Сергій є дружина, яка супроводжує його на шляху до повного видужання, та десятирічна донечка.
 

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Новости Днепра про Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дрономУкраїнська

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