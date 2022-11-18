Лежав напівпритомний в калюжі крові: у Дніпрі врятували чоловіка, який пережив атаку дроном

Знемагаючи від болю, повз і просив викликати “швидку”. Дотягся до телефону, назвав своє ім’я та адресу. Лежав у величезній калюжі своєї крові.

Все пройшло миттєво. Навколо гар та запах кінця світу, – зазначив Риженко.