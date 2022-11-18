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Лукашук розповів, коли в Дніпрі та області стабілізують енергопостачання

Сьогодні 14:11
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У Дніпра та області після атаки на енергетичний об'єкт люди годинами сидять без світла.

Новости Днепра про Лукашук розповів, коли в Дніпрі та області стабілізують енергопостачання

За словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, електропостачання стабілізують за два-три дні.

За тиждень росія здійснила два ракетні обстріли критичної інфраструктури області. Через це залишили майже мільйон людей без світла. Але за 2-3 дні електропостачання буде стабілізовано.» – про це заявив на брифінгу голова ДОР Микола Лукашук.

Такий розвиток подій можливий, якщо найближчими днями не буде повторних ударів.

Лукашук зазначив, що на цьому тижні обстріляли об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Кривому Розі. Один із них задовольняв потреби в електриці значної частини області.

Через це з вівторка на Дніпропетровщині проблеми зі світлом. Наразі діють стабілізаційні та екстрені відключення світла.

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Новости Днепра про Лукашук розповів, коли в Дніпрі та області стабілізують енергопостачанняУкраїнська Новости Днепра про Лукашук розповів, коли в Дніпрі та області стабілізують енергопостачанняРусский

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