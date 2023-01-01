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Летять мопеди: у Дніпрі та області загроза атаки “Шахедами”

Сьогодні 21:53
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У Дніпрі загроза атаки Шахедами.

Дніпропетровщину намагаються атакувати іранськими Шахедами. Про це повідомляють моніторингові групи. 

Цю інформацію підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук. 

Про дві групи Шахедів повідомляє очільник Миколаївської області Віталій Кім.

Новости Днепра про Летять мопеди: у Дніпрі та області загроза атаки

Наразі карта повітряних тривог виглядає так. Уже є перші повідомлення про роботу ППО. 

Новости Днепра про Летять мопеди: у Дніпрі та області загроза атаки

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Новости Днепра про Летять мопеди: у Дніпрі та області загроза атаки Українська

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