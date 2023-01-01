Летять мопеди: у Дніпрі та області загроза атаки “Шахедами”

Дніпропетровщину намагаються атакувати іранськими Шахедами. Про це повідомляють моніторингові групи.
Цю інформацію підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.
Про дві групи Шахедів повідомляє очільник Миколаївської області Віталій Кім.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так. Уже є перші повідомлення про роботу ППО.
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