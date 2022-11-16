Криваве ДТП: у Дніпрі на Поля Ford переїхав жінку

Попередньо відомо, що водій Ford здійснив наїзд на жінку, яку не помітив у темряві. Автомобіль переїхав їй голову, внаслідок чого на асфальті залишилися її мозок та очі, а також багато крові. Загиблій було 54 роки.
За словами водія, жінка з якоїсь причини лежала на проїжджій частині, тож чоловік навіть не одразу зрозумів, що когось переїхав.
Усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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