Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)

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Просимо заздалегідь зарядити усі ґаджети. У разі більш довготривало відключення електроенергії ви можете також скористуватись послугами «Пунктів незламності». Перевірити їх місцезнаходження можна за посиланням nezlamnist.gov.ua або у чат-боті @nezlamnistbot.
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