Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)

В ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” попередили споживачів про планові ремонтні роботи у Дніпрі 5 квітня. Через це тимчасово буде відсутнє електропостачання у деяких мешканців міста.

Світло вимкнуть з 08:00 до 17:00.

Де відключать світло

вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19;

вул. Робоча: 152.

Просимо заздалегідь зарядити усі ґаджети. У разі більш довготривало відключення електроенергії ви можете також скористуватись послугами «Пунктів незламності». Перевірити їх місцезнаходження можна за посиланням nezlamnist.gov.ua або у чат-боті @nezlamnistbot.

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