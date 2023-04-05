Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)

Сьогодні 08:30
просмотров

В ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” попередили споживачів про планові ремонтні роботи у Дніпрі 5 квітня. Через це тимчасово буде відсутнє електропостачання у деяких мешканців міста.

Новости Днепра про Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)

Світло вимкнуть з 08:00 до 17:00.

Де відключать світло

  • вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19;
  • вул. Робоча: 152.

Просимо заздалегідь зарядити усі ґаджети. У разі більш довготривало відключення електроенергії ви можете також скористуватись послугами «Пунктів незламності». Перевірити їх місцезнаходження можна за посиланням nezlamnist.gov.ua або у чат-боті @nezlamnistbot.

Читайте также:

Новости Днепра про Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про Кому відключать світло у Дніпрі 5 квітня (АДРЕСИ)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жорстоке вбивство: у Дніпропетровській області чоловік зарізав свого знайомого кухонним ножем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Жорстоке вбивство: у Дніпропетровській області чоловік зарізав свого знайомого кухонним ножем

    У місті Апостолово Дніпропетровської області чоловік убив свого 41-річного знайомого…

    ЗСУ відбили понад 60 атак, знищили високоточний дрон, 2 “Гради” та станцію РЕБ росіян, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    ЗСУ відбили понад 60 атак, знищили високоточний дрон, 2 “Гради” та станцію РЕБ росіян, – Генштаб

    Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у…

    На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    На Дніпропетровщині відрами збирають червонокнижні гриби (ФОТО)

    На Дніпропетровщині люди масово збирають рідкісні гриби, занесені до Червоної…

    Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:40
    Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

    Армія рф 4 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області,…

    Наверх