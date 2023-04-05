Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)

Просим заранее зарядить все гаджеты. В случае более длительного отключения электроэнергии вы можете также воспользоваться услугами «Пунктов несокрушимости». Проверить их местонахождение можно по ссылке

Свет выключится с 08:00 до 17:00.

В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в Днепре 5 апреля. Поэтому временно будет отсутствовать электроснабжение у некоторых жителей города.

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