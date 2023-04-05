Погода на 5 квітня: у Дніпрі очікується дощ

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарно. Уночі очікується дощ. Вранці без опадів. Вдень знову йтиме дощ, який ближче до вечора може посилитися. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 квітня:
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