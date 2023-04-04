Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстрілом

Про це повідомляє прес-служба Кам’янської районної держадміністрації.
Солдата Національної гвардії України було смертельно поранено внаслідок ворожого артобстрілу поблизу Кремінної в Луганській області 30 березня. Йому було лише 24 роки.
У серпні 2022 року Владислава було мобілізовано до Національної гвардії України. Він проходив службу на посаді помічника-гранатометника однієї із військових частин НГУ.
У бійця залишилися мати, брат та кохана дівчина.
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