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  • Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстрілом

Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстрілом

Сьогодні 09:00
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Відвойовуючи незалежність України, загинув захисник з Кам'янського району Владислав Баденко.

Новости Днепра про Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстрілом

Про це повідомляє прес-служба Кам’янської районної держадміністрації.

Солдата Національної гвардії України було смертельно поранено внаслідок ворожого артобстрілу поблизу Кремінної в Луганській області 30 березня. Йому було лише 24 роки.

У серпні 2022 року Владислава було мобілізовано до Національної гвардії України. Він проходив службу на посаді помічника-гранатометника однієї із військових частин НГУ.

У бійця залишилися мати, брат та кохана дівчина.

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Новости Днепра про Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстріломУкраїнська Новости Днепра про Йому було лише 24 роки: нацгвардієць з Дніпропетровщини загинув під артобстріломРусский

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