Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом

Сражаясь за независимость Украины, погиб защитник из Каменского района Владислав Баденко.

Об этом сообщает пресс-служба Каменской районной госадминистрации.

Солдат Национальной гвардии Украины был смертельно ранен в результате вражеского артобстрела вблизи Кременной в Луганской области 30 марта. Ему было всего 24 года.

В августе 2022 года Владислав был мобилизован в Национальную гвардию Украины. Он проходил службу в должности помощника-гранатометчика одной из воинских частей НГУ.

У бойца остались мать, брат и любимая девушка.

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