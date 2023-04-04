Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом

Об этом сообщает пресс-служба Каменской районной госадминистрации.
Солдат Национальной гвардии Украины был смертельно ранен в результате вражеского артобстрела вблизи Кременной в Луганской области 30 марта. Ему было всего 24 года.
В августе 2022 года Владислав был мобилизован в Национальную гвардию Украины. Он проходил службу в должности помощника-гранатометчика одной из воинских частей НГУ.
У бойца остались мать, брат и любимая девушка.
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