Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитини

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
10-річна дівчинка йшла до школи та дістала телефон, щоб зателефонувати мамі. У цей момент до неї підбіг чоловік і вихопив телефон. Дитина стала кликати на допомогу, але грабіжник швидко зник.
Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження розшукали та затримали 23-річного злочинця. За пограбування йому загрожує від 7 до 10 років в’язниці.
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