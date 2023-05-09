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  • Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитини

Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитини

Сьогодні 22:00
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У Верхньодніпровську чоловік вирвав телефон із рук дитини та втік.

Новости Днепра про Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитини

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

10-річна дівчинка йшла до школи та дістала телефон, щоб зателефонувати мамі. У цей момент до неї підбіг чоловік і вихопив телефон. Дитина стала кликати на допомогу, але грабіжник швидко зник.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження розшукали та затримали 23-річного злочинця. За пограбування йому загрожує від 7 до 10 років в’язниці.

Новости Днепра про Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитини

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Новости Днепра про Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитиниУкраїнська Новости Днепра про Хотіла подзвонити мамі: на Дніпропетровщині чоловік вирвав телефон із рук дитиниРусский

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