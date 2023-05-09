Хотела позвонить маме: на Днепропетровщине мужчина вырвал телефон из рук ребенка

В Верхнеднепровске мужчина вырвал телефон из рук ребенка и убежал.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

10-летняя девочка шла в школу и достала телефон, чтобы позвонить маме. В этот момент к ней подбежал мужчина и выхватил из рук телефон. Ребенок стал звать на помощь, но грабитель быстро скрылся.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения разыскали и задержали 23-летнего преступника. За грабеж ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: