Ексдиректор профтеху на Дніпропетровщині розтратив 1,3 млн бюджетних коштів

Директора профтехучилища з Дніпропетровщини судитимуть за розтрату бюджетних коштів.

Ексдиректор профтехучилища Синельниківського району уклав договір про постачання вугілля для навчального закладу. Угоду підписали з ТОВ ще влітку 2022 року. Компанія мала забезпечити училище твердим паливом протягом опалювального сезону 2022-2023 року.

Спочатку все було добре і приватна особа доставила 152 тонни замовленого вугілля до навчального закладу.

Як виявилося згодом, вугілля було неякісним та не відповідало заявленій постачальником якості та класифікації. Це підтвердила незалежна експертиза. Під час слідства з’ясувалося, що ексдиректор навчального закладу знав про це, але попри це уклав угоду з ТОВ на 1,3 млн гривень.

Ба більше, скориставшись своїм службовим становищем, директор вніс недостовірні відомості до офіційних документів, де вказувалися характеристики отриманого вугілля.

Дніпропетровська обласна прокуратура зазначає, що внаслідок протиправних дій підозрюваного навчальному закладу було завдано майнової шкоди на суму 1,3 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для ексдиректора училища у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили схему ухилення від проходження військової служби. Ділки, яких затримала СБУ, виготовляли довідки про непридатність призовників через поганий стан здоров’я.

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