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У Дніпрі викрили ділків, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність: яке покарання їм загрожує

Сьогодні 12:57
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Служба безпеки викрила нові схеми для ухилянтів.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділків, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність: яке покарання їм загрожує

Так, у Дніпрі працівники СБУ викрили трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

Зараз триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Також СБУ ліквідувала подібні схеми на Львівщині, де керівник одного з районних військкоматів переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ, та в Одесі, де ще одну «схему» організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я.

У СБУ зазначили, що вартість таких “послуг” усі ділки оцінювали від 5 до 12 тисяч доларів – залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.

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Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділків, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність: яке покарання їм загрожуєУкраїнська

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