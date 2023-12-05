Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств

Эксдиректор профтехучилища Синельниковского района заключил договор о поставках угля для учебного заведения. Соглашение было подписано с ООО еще летом 2022 года. Компания должна была обеспечить училище твердым топливом в течение отопительного сезона 2022-2023 года.
Сначала все было хорошо и частное лицо доставило 152 тонны заказанного угля в учебное заведение.
Как оказалось впоследствии, уголь был некачественным и не соответствовал заявленному поставщиком качеству и классификации. Это подтвердила независимая экспертиза. В ходе следствия выяснилось, что эксдиректор учебного заведения знал об этом, но, несмотря на это, заключил соглашение с ООО на 1,3 млн гривен.
Более того, воспользовавшись своим служебным положением, директор внес недостоверные сведения в официальные документы, где указывались характеристики полученного угля.
Днепропетровская областная прокуратура отмечает, что в результате противоправных действий подозреваемого учебному заведению был причинен имущественный ущерб на сумму 1,3 млн грн.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-директора училища в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Днепре разоблачили схему уклонения от прохождения военной службы. Дельцы, задержанные СБУ, изготовляли справки о непригодности призывников из-за плохого состояния здоровья.
Читайте также:
Автор:
С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные…
Ботсад в Днепре едва пережил первые недели холодной погоды.
В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.
Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.
С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные облигации и заработать денег. Суть таких облигаций в том, что покупая бумаги человек дает государству взаймы средства, а получает их обратно с процентами. Таким образом украинцы уже заработали 44,8 млн…
Ботсад в Днепре едва пережил первые недели холодной погоды.
Появился трейлер к игре GTA 6, выход которой запланирован на 2025 год.
Бедные животные...
В Днепре спасают кошку, которой провели некачественную операцию.
Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют открыть аэропорт "Борисполь" еще до окончания войны.
Коммунальные службы уже приступили к ремонтным работам.
Нужна ваша помощь!
Одевайтесь теплее, друзья!
В Днепре пытаются понять зачем в одном из районов установили башню.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!