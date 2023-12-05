Эксдиректор профтеха на Днепропетровщине растратил 1,3 млн. бюджетных средств

Директора профтехучилища из Днепропетровщины будут судить за растрату бюджетных средств.

Эксдиректор профтехучилища Синельниковского района заключил договор о поставках угля для учебного заведения. Соглашение было подписано с ООО еще летом 2022 года. Компания должна была обеспечить училище твердым топливом в течение отопительного сезона 2022-2023 года.

Сначала все было хорошо и частное лицо доставило 152 тонны заказанного угля в учебное заведение.

Как оказалось впоследствии, уголь был некачественным и не соответствовал заявленному поставщиком качеству и классификации. Это подтвердила независимая экспертиза. В ходе следствия выяснилось, что эксдиректор учебного заведения знал об этом, но, несмотря на это, заключил соглашение с ООО на 1,3 млн гривен.

Более того, воспользовавшись своим служебным положением, директор внес недостоверные сведения в официальные документы, где указывались характеристики полученного угля.

Днепропетровская областная прокуратура отмечает, что в результате противоправных действий подозреваемого учебному заведению был причинен имущественный ущерб на сумму 1,3 млн грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-директора училища в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили схему уклонения от прохождения военной службы. Дельцы, задержанные СБУ, изготовляли справки о непригодности призывников из-за плохого состояния здоровья.

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