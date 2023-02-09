Є і вода, і тепло: ситуація в Дніпрі на ранок 9 лютого

Сьогодні зранку у Дніпрі немає проблем з водопостачанням на опаленням, також у місті є світло.

НЕК «Укренерго» надала обмеження споживання електроенергії для Дніпропетровської області. Нам виділили – з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт. Такі ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Дніпрі та області.

Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

Дніпрян просять споживати електроенергію та за можливості обмежити використання електроприладів або ж взагалі відмовитися від їхнього використання. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах та стабілізувати енергосистему.

Дізнатися, коли за графіком у вас мають вимкнути світло, можна за посиланнями:

абонентам ДТЕК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns

абонентам ЦЕК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html

Станом на 6 ранку у Дніпрі у штатному режимі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Жилсервіс-Дніпро».

Також стабільно працюють всі котельні КП «Коменергосервіс», які забезпечують теплопостачання мешканцям ж/м Придніпровськ, ж/м Сонячний та ж/м Північний.

Наразі всі котельні та тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго» в роботі. Подача тепла в будинки надходить без перебоїв.

Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано. Станом на 6:00 аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.

За минулу добу, 8 лютого, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 21 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 22 пошкодження на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Свердлова, 29;

вул. Канатна, 60.

Станом на 6 ранку проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

За завданням міського голови Бориса Філатова всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.

Крім того, сьогодні аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує ремонтні роботи з ліквідації аварії на водоводі по вул. Яна Гуса, 36. Наразі перекрито водопостачання будинкам № 1-50.

На цьому об’єкті проводиться заміна понад 150 метрів труби на ділянці зі складними ґрунтами. Замість старих та поржавілих труб комунальники прокладають сучасні поліетиленові труби. Вони мають довший термін експлуатації та більш стійкі до корозії.

На час проведення ремонтних робіт, на вул. Яна Гуса у спеціально відведеному місці, люди можуть набрати воду для своїх потреб.

Комунальники докладають максимум зусиль, щоб завершити всі роботи по вул. Яна Гуса, 36 до кінця цього тижня і відновити людям стабільну подачу води.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Читайте також:

Українська Русский

Автор: