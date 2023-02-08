Біль переповнює серця: ворог обірвав життя Андрія Рижковича з Дніпропетровщини

Андрій пішов обороняти Україну від ворога. Разом з бойовими побратимами він гідно виконував військовий обов’язок, виявляючи безприкладний патріотизм та мужність.
У пам’яті односельців, друзів та всіх, хто його знав, він назавжди лишиться юним і життєрадісним хлопцем, спраглим до життя та повним рішучості у виконанні бойових завдань. Герою було 22 роки. Прощання із полеглим захисником відбудеться 9 лютого о 10:00 в селі Зоряне Нивотрудівської громади, – написано в повідомленні Криворізьку РДА.
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