Біль переповнює серця: ворог обірвав життя Андрія Рижковича з Дніпропетровщини

У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

Андрій пішов обороняти Україну від ворога. Разом з бойовими побратимами він гідно виконував військовий обов’язок, виявляючи безприкладний патріотизм та мужність.

У пам’яті односельців, друзів та всіх, хто його знав, він назавжди лишиться юним і життєрадісним хлопцем, спраглим до життя та повним рішучості у виконанні бойових завдань. Герою було 22 роки. Прощання із полеглим захисником відбудеться 9 лютого о 10:00 в селі Зоряне Нивотрудівської громади, – написано в повідомленні Криворізьку РДА.