Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

Сегодня 08:30
просмотров

Сегодня утром в Днепре нет проблем с водоснабжением отопления, также в городе есть свет.

Новости Днепра про Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Нам выделили – с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Днепре и области.

Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику.

Днепрян просят потреблять электроэнергию и по возможности ограничить использование электроприборов или вообще отказаться от их использования. Это поможет избежать масштабных аварий на электросетях и стабилизировать энергосистему.

Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:

На 6 утра в Днепре в штатном режиме работают все объекты теплоснабжения КП «Жилсервис-Днепр».

Также стабильно работают все котельные КП «Комэнергосервис», которые обеспечивают теплоснабжение жителям ж/м Приднепровск, ж/м Солнечный и Северный.

Все котельные и тепло-распределительные пункты КП «Теплоэнерго» в работе. Подача тепла в дома поступает без перебоев.

Отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано. По состоянию на 6:00 аварийные ситуации на сетях теплоснабжения отсутствуют.

За прошедшие сутки, 8 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 21 засор на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 22 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

  • ул. Свердлова, 29;
  • ул. Канатная, 60.

На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Кроме того, сегодня аварийная бригада КП «Днепрводоканал» продолжает ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе по ул. Яна Гуса, 36. В настоящее время перекрыто водоснабжение домам №1-50.

На этом объекте производится замена более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами. Вместо старых и ржавых труб коммунальщики прокладывают современные полиэтиленовые трубы. Они имеют более длительный срок эксплуатации и более устойчивы к коррозии.

На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.

Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы завершить все работы по ул. Яна Гуса, 36 до конца этой недели и восстановить людям стабильную подачу воды.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Читайте также:

Новости Днепра про Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраляУкраїнська Новости Днепра про Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

    Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

    В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина

    У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу…

    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

    У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович…

    Последние новости

    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина
    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина

    Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате атаки в Никополе погиб 37-летний мужчина.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

    Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

    В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина

    У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

    У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    Сломанный кипятильник: в Кривом Роге ребенок обжог лицо из-за неисправного устройства
    Сломанный кипятильник: в Кривом Роге ребенок обжог лицо из-за неисправного устройства

    У Кривому Розі дитина взяла в руки зламаний кип'ятильник та отримала електричний опік обличчя.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля
    Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля

    В Днепре из-за порывов на водоводе частично нет воды.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Растворились в воздухе: в Днепровском районе мужчина продавал несуществующие дрова и другие вещи
    Растворились в воздухе: в Днепровском районе мужчина продавал несуществующие дрова и другие вещи

    В Днепровском районе мошенник продал пенсионерке несуществующие дрова и обокрал три дома.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму
    Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму

    У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили вже починати готувати кадровий резерв для деокупованого в майбутньому півострова Крим.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх