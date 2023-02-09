Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

НЭК «Укрэнерго» предоставила ограничение потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Нам выделили – с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.
Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Днепре и области.
Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику.
Днепрян просят потреблять электроэнергию и по возможности ограничить использование электроприборов или вообще отказаться от их использования. Это поможет избежать масштабных аварий на электросетях и стабилизировать энергосистему.
Узнать, когда по графику у вас должен выключить свет, можно по ссылкам:
На 6 утра в Днепре в штатном режиме работают все объекты теплоснабжения КП «Жилсервис-Днепр».
Также стабильно работают все котельные КП «Комэнергосервис», которые обеспечивают теплоснабжение жителям ж/м Приднепровск, ж/м Солнечный и Северный.
Все котельные и тепло-распределительные пункты КП «Теплоэнерго» в работе. Подача тепла в дома поступает без перебоев.
Отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано. По состоянию на 6:00 аварийные ситуации на сетях теплоснабжения отсутствуют.
За прошедшие сутки, 8 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 21 засор на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 22 повреждения на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:
На 6 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.
Кроме того, сегодня аварийная бригада КП «Днепрводоканал» продолжает ремонтные работы по ликвидации аварии на водоводе по ул. Яна Гуса, 36. В настоящее время перекрыто водоснабжение домам №1-50.
На этом объекте производится замена более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами. Вместо старых и ржавых труб коммунальщики прокладывают современные полиэтиленовые трубы. Они имеют более длительный срок эксплуатации и более устойчивы к коррозии.
На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.
Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы завершить все работы по ул. Яна Гуса, 36 до конца этой недели и восстановить людям стабильную подачу воды.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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