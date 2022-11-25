Два мешканці Дніпропетровщини намагалися переплисти річку, щоб уникнути мобілізації

58-річного чоловіка у воді прикордонники помітили, коли чоловіка вже відносило течією. Його витягли з річки, він розповів, що намагався переплисти Тису разом із 23-річним сином. Хлопця врятували уже румунські прикордонники. В обох – переохолодження.
Виявилося, що чоловіки – мешканці Дніпропетровської області. Батько із сином погодились на пропозицію ділків, які за 4 тис. доларів США пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Проте не попередили про небезпеку, під час подолання річки, запевнивши, що вона мілка.
Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаних чоловіків.
Читайте також:
Автор:
На Закарпатті батько з сином, обоє з Дніпропетровщини, ледь не…
Сьогодні весь Дніпро залишився без світла. Соціальна інфраструктура, а також…
На Донеччині загинув 22-річний Володимир Гончар.
На ранок 20 листопада голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив…