Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации

58-летнего мужчину в воде пограничники заметили, когда мужчину уже уносило течением. Его вытащили из реки, он рассказал, что пытался переплыть Тису вместе с 23-летним сыном. Парня спасли уже румынские пограничники. У обоих – переохлаждение.
Оказалось, что мужчины – жители Днепропетровской области. Отец с сыном согласились на предложение дельцов, которые за 4 тыс. долларов США пообещали им беспрепятственное пересечение границы. Однако не предупредили об опасности при преодолении реки, заверив, что она мелкая.
В настоящее время оперативники отряда устанавливают лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанных мужчин.
Читайте также:
Автор:
В Закарпатье отец с сыном, оба из Днепропетровщины, едва не…
Петиція з ініціативою про те, що термін служби для мобілізованих…
Друзья, одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
Украинцы с инвалидностью больше не имеют права пересекать границу Украины…
В городе Марьинка Донецкой области погиб сотрудник «АрселорМиттал Кривой Рог» Леонтий Романовский. Он работал в агломерационном цехе No1.
В нескольких районах Днепра снова не будет воды.
Украинские военные уничтожили ракетный комплекс С300, из которого россияне убили новорожденного мальчика в Вольнянске.
Такая ситуация сложилась из-за отсутствия электричества.
Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждения получило здание больницы.
Вчера по всему Днепру не было воды, света, телефонной связи и Интернета, не ходил коммунальный транспорт и часть горожан не пошла на работу. Большая часть торговых сетей, аптек и прочих магазинов также не работали, потому что были обесточены. Купить продукты…
Семилетняя Катеринка посетила Новомосковский РОВД со сладким сюрпризом.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 24 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Несмотря на все сложности с обеспечением города электричеством, работа транспорта налажена.
Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Захватчики атаковали населенные пункты региона этой ночью.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!