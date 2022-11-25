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  • Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации

Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации

Сегодня 12:24
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На Закарпатье пограничники вытащили из реки днепропетровцев, пытавшихся нелегально попасть за границу во избежание мобилизации.

Новости Днепра про Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации

58-летнего мужчину в воде пограничники заметили, когда мужчину уже уносило течением. Его вытащили из реки, он рассказал, что пытался переплыть Тису вместе с 23-летним сыном. Парня спасли уже румынские пограничники. У обоих – переохлаждение.

Оказалось, что мужчины – жители Днепропетровской области. Отец с сыном согласились на предложение дельцов, которые за 4 тыс. долларов США пообещали им беспрепятственное пересечение границы. Однако не предупредили об опасности при преодолении реки, заверив, что она мелкая.

В настоящее время оперативники отряда устанавливают лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы военнообязанных мужчин.

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