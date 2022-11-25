Дописалися: у Кривому Розі затримали двох колаборантів, які чекали “малоросію”

У Кривому Розі викрили відразу двох фанатів руського миру.

Як розповіли в СБУ, молодий чоловік створив акаунт в одній із заборонених соцмереж. Там він публікував дописи, які хвалили путінський режим та звеличували ворожу армію. Йому подобалася політика російського диктатора та він чекав на створення “малоросії” на території України.

Крім цього, викрили ще одного фаната руського миру. Безробітній криворожанин публікував на своїй сторінці в фейсбук дописи, у яких підтримував окупацію України, а також твердження про їхню “історичну приналежність до Росії”. До антиукраїнських тезисів він постійно додавав особисті коментарі зі схваленням дій окупаційної влади і підтримки путінського режиму.

Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів. Під час обшуків в них вилучили техніку та телефони, які вони використовували, щоб публікувати цей контент. Їх підозрюють в колабораційній діяльності.

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