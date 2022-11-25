Дописались: в Кривом Роге задержали двух коллаборантов, ожидавших «малороссию»

В Кривом Роге разоблачили сразу двух фанатов русского мира.

Как рассказали в СБУ, молодой человек создал аккаунт в одной из запрещенных соцсетей. Там он публиковал сообщения, которые хвалили путинский режим и превозносили вражескую армию. Ему нравилась политика российского диктатора и он ждал создания «малороссии» на территории Украины.

Кроме этого, разоблачили еще одного фаната русского мира. Безработный криворожчанин публиковал на своей странице в фейсбук сообщения, в которых поддерживал оккупацию Украины, а также утверждение об их «исторической принадлежности к России». К антиукраинским тезисам он постоянно добавлял личные комментарии с одобрением действий оккупационных властей и поддержки путинского режима.

Сотрудники СБУ прекратили пророссийскую агитацию антиукраинских пропагандистов. Во время обысков забрали технику и телефоны, которые они использовали, чтобы публиковать этот контент. Их подозревают в коллаборационной деятельности.

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