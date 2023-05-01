Дніпровських водіїв чекають зміни з 1 травня: що відомо

З 1 травня у Дніпрі та по всій Україні скасують важливе правило для водіїв. Йдеться про необхідність увімкнення денних ходових вогнів та інших освітлювальних приладів.

Про це йдеться у пункті 9.8 ПДР.

Так, з 1 травня буде скасовано обов’язкове увімкнення водіями денних ходових вогнів, а у разі їх відсутності – ближнього світла фар у денний час доби під час руху поза населеними пунктами.

Водії повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами незалежно від часу доби лише з 1 жовтня до 1 травня. Це пов’язано з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу за умов недостатньої видимості в осінньо-зимовий період.

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