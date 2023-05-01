Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно

Сегодня 07:15
просмотров

С 1 мая в Днепре и по всей Украине отменят важное правило для водителей. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и других осветительных приборов.

Новости Днепра про Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно

Об этом идет речь в пункте 9.8 ПДД.

Так, с 1 мая будет отменено обязательное включение водителями дневных ходовых огней, а в случае их отсутствия — ближнего света фар в дневное время суток во время движения вне населенных пунктов.

Водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов независимо от времени суток только с 1 октября по 1 мая. Это связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известноУкраїнська Новости Днепра про Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известноРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая

    Сегодня, 28 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…

    В Днепре раздалось несколько взрывов: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 04:55
    В Днепре раздалось несколько взрывов: что известно

    В Днепре слышали взрывы

    В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены
    Новости Днепра
    Вчера 20:33
    В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

    Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии…

    Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка
    Новости Днепра
    Вчера 20:00
    Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка

    В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с…

    Последние новости

    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая
    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая

    Сегодня, 28 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погода
    Привет, май: сегодня днепрян ждет дождливая погода

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре раздалось несколько взрывов: что известно
    В Днепре раздалось несколько взрывов: что известно

    В Днепре слышали взрывы

    Сегодня 04:55
    просмотров
    В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены
    В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

    Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никополь. В результате вражеского обстрела пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и мирные граждане. Есть погибший и раненые.

    Вчера 20:33
    просмотров
    Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка
    Угрожал, бил и не выпускал из квартиры: на Днепропетровщине от бывшего полицейского спасают его жену и ребенка

    В Каменском от домашнего насилия длительное время страдали женщина с маленьким ребенком. Мужчина, который по совместительству является бывшим полицейским, издевался над жертвой: бил, угрожал, не позволял пользоваться телефоном, а порой закрывал в квартире, то есть буквально держал в заложниках.

    Вчера 20:00
    просмотров
    Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя
    Под вечер воскресенья Россия в очередной раз осуществила обстрел Никополя

    Никополь едва ли не ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Оккупанты атаковали город ночью, но на этом не остановились. Под вечер воскресенья, 30 апреля, они снова ударили из тяжелой артиллерии.

    Вчера 18:20
    просмотров
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

    В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки Волчья заметили тело. На место вызвали спасателей, которые достали труп из водоема.

    Вчера 17:54
    просмотров
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)
    В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого пьяный водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

    В субботу, 29 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошла смертельная авария. Там водитель автомобиля Skoda в нетрезвом состоянии наехал на велосипедиста. Пострадавший в результате полученных травм погиб на месте.

    Вчера 16:02
    просмотров
    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра
    Сменил сцену на окопы: на Луганщине погиб известный танцовщик из Днепра

    28 апреля на фронте погиб талантливый танцовщик из Днепра Владимир Кулиш. Он был участником народного ансамбля танца "Радость", однако после полномасштабного вторжения оккупантов сменил сцену на окопы.

    Вчера 15:37
    просмотров
    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака
    В Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор дома: пострадала собака

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре на улице Лизы Чайкиной огромное дерево упало во двор частного дома. Под растением чуть не погиб пес хозяев жилья.

    Вчера 15:11
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх