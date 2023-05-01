Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно

Об этом идет речь в пункте 9.8 ПДД.
Так, с 1 мая будет отменено обязательное включение водителями дневных ходовых огней, а в случае их отсутствия — ближнего света фар в дневное время суток во время движения вне населенных пунктов.
Водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов независимо от времени суток только с 1 октября по 1 мая. Это связано с необходимостью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период.
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