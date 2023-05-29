Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслування

Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслування

Сьогодні 08:00
просмотров

На словенському озері Блед триває Чемпіонат Європи з академічного веслування.

Новости Днепра про Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслування

Відмінно виступила жіноча четвірка Украйни, в складі якої була дніпрянка Анастасія Коженкова. У запеклій боротьбі наші дівчата – Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Наталія Довгодько, Катерина Дудченко здобули «золото». Про це повідомляють у соцмережах.

Новости Днепра про Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслування

Нагадаємо, що Анастасія Коженкова переможниця багатьох найбільших міжнародних змагань. Зокрема, вона олімпійська чемпіонка 2012 року, чемпіонка світу 2009 року, чемпіонка Європи 2009-2011 років.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслуванняУкраїнська Новости Днепра про Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслуванняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З’явилося відео масового побоїща на кулаках, яке влаштували під час матчу “Дніпро-1” – “Шахтар”
    новини України
    Вчора 19:10
    З’явилося відео масового побоїща на кулаках, яке влаштували під час матчу “Дніпро-1” – “Шахтар”

    Під час матчу побилися гравці Шахтаря та Дніпро-1.

    Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного поло
    Новини Дніпра
    26.05.2023 06:45
    Дніпровські спортсмени — призери Чемпіонату України з водного поло

    Про це повідомили у пресслужбі міськради Дніпра.

    Пишаємося: криворожанка стала рекордсменкою України з важкої атлетики
    Новини Дніпра
    25.05.2023 10:00
    Пишаємося: криворожанка стала рекордсменкою України з важкої атлетики

    Вітаємо і бажаємо нових блискучих перемог!

    Каратисти Дніпропетровщини привезли 15 медалей з чемпіонату Європи
    Новини Дніпра
    24.05.2023 08:00
    Каратисти Дніпропетровщини привезли 15 медалей з чемпіонату Європи

    Вітаємо і бажаємо нових блискучих досягнень!

    Наверх