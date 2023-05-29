Дніпровська спортсменка стала чемпіонкою Європи з академічного веслування

На словенському озері Блед триває Чемпіонат Європи з академічного веслування.

Відмінно виступила жіноча четвірка Украйни, в складі якої була дніпрянка Анастасія Коженкова. У запеклій боротьбі наші дівчата – Анастасія Коженкова, Дарина Верхогляд, Наталія Довгодько, Катерина Дудченко здобули «золото». Про це повідомляють у соцмережах.

Нагадаємо, що Анастасія Коженкова переможниця багатьох найбільших міжнародних змагань. Зокрема, вона олімпійська чемпіонка 2012 року, чемпіонка світу 2009 року, чемпіонка Європи 2009-2011 років.

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