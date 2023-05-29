Днепровская спортсменка стала чемпионкой Европы по академической гребле

Отлично выступила женская четверка Украины, в составе которой была днепрянка Анастасия Коженкова. В ожесточенной борьбе наши девушки – Анастасия Коженкова, Дарья Верхосмотр, Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко завоевали «золото». Об этом сообщают в соцсетях.
Напомним, что Анастасия Коженкова – победительница многих крупнейших международных соревнований. В частности, она олимпийская чемпионка 2012, чемпионка мира 2009 года, чемпионка Европы 2009-2011 годов.
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