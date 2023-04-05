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Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня

Сьогодні 09:30
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Аварійні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції було завершено вчора близько 21:00. Вони тривали понад 10 годин практично без відключення води у будинках. Тільки за деякими адресами було знижено тиск.

Новости Днепра про Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня

Станом на 06:00 станція повернулася до штатного режиму роботи, знеструмлення відсутнє. 

Вночі у Дніпрі масштабні аварії на мережах водопостачання не були зафіксовані.

Також лише близько півночі було завершено роботи на вул. Академіка Янгеля, 3 та відновлено водопостачання двох будинків – вул. Академіка Янгеля, 3 та 5а.

Крім того, комунальники працювали на очищенні засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.

Сьогодні ці роботи будуть проводитись без відключення водопостачання.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, сьогодні, 5 квітня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19;
  • вул. Робоча: 152.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітняУкраїнська Новости Днепра про Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітняРусский

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