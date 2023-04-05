Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня

Аварійні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції було завершено вчора близько 21:00. Вони тривали понад 10 годин практично без відключення води у будинках. Тільки за деякими адресами було знижено тиск.

Станом на 06:00 станція повернулася до штатного режиму роботи, знеструмлення відсутнє.

Вночі у Дніпрі масштабні аварії на мережах водопостачання не були зафіксовані.

Також лише близько півночі було завершено роботи на вул. Академіка Янгеля, 3 та відновлено водопостачання двох будинків – вул. Академіка Янгеля, 3 та 5а.

Крім того, комунальники працювали на очищенні засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.

Сьогодні ці роботи будуть проводитись без відключення водопостачання.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, сьогодні, 5 квітня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Національної Гвардії: 15Д, 17, 19;

вул. Робоча: 152.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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