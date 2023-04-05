Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня

Станом на 06:00 станція повернулася до штатного режиму роботи, знеструмлення відсутнє.
Вночі у Дніпрі масштабні аварії на мережах водопостачання не були зафіксовані.
Також лише близько півночі було завершено роботи на вул. Академіка Янгеля, 3 та відновлено водопостачання двох будинків – вул. Академіка Янгеля, 3 та 5а.
Крім того, комунальники працювали на очищенні засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання.
Сьогодні ці роботи будуть проводитись без відключення водопостачання.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, сьогодні, 5 квітня, з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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