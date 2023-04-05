Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00. Они продолжались более 10 часов практически без отключения воды в домах. Только по некоторым адресам было понижено давление.

По состоянию на 06:00 станция вошла в штатный режим работы, обесточивание отсутствует.

Ночью в Днепре масштабные аварии на сетях водоснабжения не зафиксированы.

Также только около полуночи были завершены работы по ул. Академика Янгеля, 3 и восстановлено водоснабжение двух домов – ул. Академика Янгеля, 3 и 5а.

Кроме того, коммунальщики работали на очистке засоров на сетях водоотведения и устранении повреждений на сетях водоснабжения.

Сегодня эти работы будут проводиться без отключения водоснабжения.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, сегодня, 5 апреля, в с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Национальной Гвардии: 15Д, 17, 19;

ул. Рабочая: 152.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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