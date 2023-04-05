Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

По состоянию на 06:00 станция вошла в штатный режим работы, обесточивание отсутствует.
Ночью в Днепре масштабные аварии на сетях водоснабжения не зафиксированы.
Также только около полуночи были завершены работы по ул. Академика Янгеля, 3 и восстановлено водоснабжение двух домов – ул. Академика Янгеля, 3 и 5а.
Кроме того, коммунальщики работали на очистке засоров на сетях водоотведения и устранении повреждений на сетях водоснабжения.
Сегодня эти работы будут проводиться без отключения водоснабжения.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, сегодня, 5 апреля, в с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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