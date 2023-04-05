Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

Сегодня 09:30
просмотров

Аварийные работы на Кайдакской насосно-фильтровальной станции завершены вчера около 21:00. Они продолжались более 10 часов практически без отключения воды в домах. Только по некоторым адресам было понижено давление.

Новости Днепра про Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреля

По состоянию на 06:00 станция вошла в штатный режим работы, обесточивание отсутствует. 

Ночью в Днепре масштабные аварии на сетях водоснабжения не зафиксированы.

Также только около полуночи были завершены работы по ул. Академика Янгеля, 3 и восстановлено водоснабжение двух домов – ул. Академика Янгеля, 3 и 5а.

Кроме того, коммунальщики работали на очистке засоров на сетях водоотведения и устранении повреждений на сетях водоснабжения.

Сегодня эти работы будут проводиться без отключения водоснабжения.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, сегодня, 5 апреля, в с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Национальной Гвардии: 15Д, 17, 19;
  • ул. Рабочая: 152.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Читайте также:

Новости Днепра про Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреляУкраїнська Новости Днепра про Cитуация с водой в Днепре на утро 5 апреляРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)

    В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в…

    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери…

    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

    На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в…

    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 21:40
    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)

    Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем…

    Последние новости

    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)
    Кому отключат свет в Днепре 5 апреля (АДРЕСЫ)

    В ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупредили потребителей о плановых ремонтных работах в Днепре 5 апреля. Поэтому временно будет отсутствовать электроснабжение у некоторых жителей города.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб
    ВСУ отбили более 60 атак, уничтожили высокоточный дрон, 2 «Града» и станцию РЭБ россиян, — Генштаб

    Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы
    Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

    В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

    На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Это – сморчки степные.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)
    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)

    Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.

    Вчера 21:40
    просмотров
    Трампа відправили під арешт: подробиці
    Трампа відправили під арешт: подробиці

    В США был арестован бывший президент Дональд Трамп.

    Вчера 20:50
    просмотров
    ВСУ уничтожили два вражеских пункта управления, а РФ атакует на четырех направлениях, — Генштаб
    ВСУ уничтожили два вражеских пункта управления, а РФ атакует на четырех направлениях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожили два пункта управления. Оккупанты пытаются вести наступательные действия на четырех направлениях в Донецкой области.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля
    В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля

    По состоянию на вечер 4 апреля почти 8 часов продолжаются работы по устранению повреждения на Кайдакской насосно-фильтровальной станции.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает

    На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх